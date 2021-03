Insolite : un youtubeur transfère le film Tenet sur une cartouche Game Boy Advance

Du moins, une image “acceptable” selon le format Game Boy Advance Video, qui au début des années 2000, permettait notamment de découvrir des épisodes de séries animées comme Pokémon, sur la console portable de Nintendo . On ne voyait ni entendait pas grand-chose, mais les cartouches ont bel et bien existé.

Face à ce constat, Bob Wulff, via sa chaîne YouTube Wulff Den, se dit qu’une seule réponse est possible : “ mettons le film sur l’écran minuscule de la Game Boy Advance et agrandissons ces pixels afin que nous puissions à peine voir quoi que ce soit. ”

Adieu la 4K

Alors que Christopher Nolan est un fan du format IMAX, son film est ici réduit à une résolution de 192 x 128 pixels, et une framerate de six images par seconde. Et le résultat, diffuser sur l’écran de 240 x 160 pixels de la Game Boy Advance est plutôt drôle, quand on connaît les réticences de Nolan face aux plateformes de streaming.

Le résultat est à découvrir ci-dessous, dès la quatrième minute. Et si vous volez tenter l’expérience, sachez que la vidéo de Bob Wulff est téléchargeable sous forme de ROM. Un émulateur vous permettra ensuite de la lire comme sur une Game Boy Advance. Tous les liens sont dans la description de la vidéo.