Inbox, le Gmail alternatif de Google, fermera ses portes en avril

Lancé il y a quatre ans, Inbox était une application Android et iOS qui repensait la façon de traiter des emails. Le 2 avril 2019, Inbox laissera définitivement sa place à Gmail.

La nouvelle ne surprendra personne. L'annonce de l'arrêt de Inbox avait été faite en 2018 : "Quatre ans après le lancement d’Inbox en 2014, nous avons beaucoup appris sur la façon de rendre les courriers électroniques plus efficaces. Nous avons mis à profit les expériences apportées par Inbox et les avons ajoutées à Gmail pour aider plus d’un milliard de personnes à en faire plus avec leurs emails chaque jour. Alors que nous nous tournons vers l’avenir, nous souhaitons adopter une approche plus ciblée qui nous aidera à offrir à chacun la meilleure expérience de courrier électronique. Par conséquent, nous prévoyons de nous concentrer uniquement sur Gmail et de dire au revoir à Inbox."