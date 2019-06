iMovie se met à jour sur iOS et prend en charge les fonds verts

L'application de montage vidéo d'Apple propose plusieurs nouveautés intéressantes dans sa nouvelle mise à jour.

iMovie prend désormais en charge les fonds verts (et bleus) ! Une nouvelle option permet en effet de sélectionner votre fond et de le remplacer par une autre image en quelques clics seulement (avec possibilité de régler l'intensité de l'effet et de masquer une zone). Mais ce n'est pas là l'unique nouveauté de cette grosse mise à jour. Apple a également ajouté 80 nouvelles bandes-son qui s'adaptent à la longueur de la vidéo ou encore la possibilité d'incruster des images dans une vidéo.