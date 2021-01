Immortals Fenyx Rising s’offre un premier DLC et une démo gratuite

Deux mois après sa sortie, le jeu d’aventure d’Ubisoft, fortement inspiré de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, accueile un premier DLC baptisé “Un Nouveau Dieu.”

Le DLC prend place à la fin de l’histoire principale, qu’on ne vous gâchera pas à coups de spoilers. Mais sachez que vous y retrouverez des nouvelles capacités et de nouveaux puzzles, ainsi que de nouveaux équipements.