Il y a 10 ans : le lancement du premier smartphone sous Android

Le HTC Dream, aussi connu sous le nom de G1 aux États-Unis, est le tout premier téléphone à avoir été présenté avec le système d’exploitation mobile Android de Google. Il a été présenté le 23 septembre 2008, soit il y a tout juste dix ans.

Grâce au site GSMArena, on peut se faire une idée du matériel utilisé à l’époque… et du chemin parcouru depuis. Ainsi, on retrouvait à l’époque un écran de 3,2 pouces 320x480 pixels, un processeur Qualcomm cadencé à 528 MHz, 192 Mo de RAM, un appareil photo 3 mégapixels, une batterie de 1150mAh. Le tout tournant avec Android 1.6.

Il disposait d’un clavier coulissant permettant de saisir ainsi rapidement du texte, du Wi-Fi 802.11g ou encore du Bluetooth 2. Cet appareil débarquait dans un écosystème mobile très différent de celui que nous connaissons actuellement : si l’iPhone d’Apple allait sur sa première année, c’étaient Windows Mobile, BlackBerry et surtout Symbian qui trustaient les parts de marché des OS mobiles.

Depuis lors, les choses ont bien changé. Les caractéristiques techniques des smartphones n’ont cessé d’évoluer d’année en année. Android et iOS sont devenus les systèmes d’exploitation mobiles les plus répandus et Google a absorbé une partie d’HTC.