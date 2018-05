Il sera bientôt possible de faire du shopping sur Instagram

Le réseau social a ajouté en toute discrétion un système de payement à son application. Celui-ci permettra d'acheter les produits affichés sur les photos de certains comptes.

C'est le site TechCrunch qui révèle qu'Instagram teste actuellement un système de payement au sein de son application. Les utilisateurs pourront ajouter une carte de crédit, ainsi qu'un code pin pour plus de sécurité, et ensuite acheter des produits en quelques clics.

Depuis peu, il est possible d'ajouter des liens pour des produits affichés sur une photo. Un petit rond blanc apparaît sur le produit en question, et celui-ci mène tout droit vers le site du vendeur. Avec ce système de payement, Instagram permettra aux vendeurs de vendre directement via leurs publications. Le test, actuellement en cours aux États-Unis et au Royaume-Uni, permet également de réserver une table dans un restaurant, d'acheter des tickets de cinéma ou de prendre rendez-vous dans un spa, grâce à la plateforme de réservation Resy.