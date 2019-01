Le blocage fonctionne sur l'entièreté du catalogue de cet artiste et celui-ci ne réapparaîtra qu'en cas de déblocage manuel. Seuls les duos et autres featuring ne seront pas pris en compte par le filtre de Spotify. Autrement dit, si vous bloquez R.Kelly, son duo avec Céline Dion continuera, éventuellement, de vous être proposé (sauf si vous bloquez également Céline Dion, cela va de soi).

Marre de voir apparaître le même artiste dans toutes vos playlists générées par Spotify (Discovery Weekly, Daily Mixes), dans les stations radio de l'application ou dans les classements ? Rassurez-vous, la plateforme a pensé à vous, avec cette fonction "Don't play this artist", soit "Ne pas jouer cet artiste". De quoi faire disparaître définitivement des groupes ou des chanteurs que vous n'appréciez pas.

Il sera bientôt possible de bloquer des artistes sur Spotify - © Thurrott

Spotify avait déjà abordé cette fonctionnalité en 2017, mais estimait qu'elle ne serait pas très utile. Deux ans plus tard, les avis ont changé et l'option sera très prochainement disponible pour l'entièreté des utilisateurs. Il suffira de se rendre sur la page d'un artiste et de cliquer sur les trois petits points situés dans le coin supérieur droit. L'option "Ne pas jouer cet artiste" sera disponible entre les options classiques qui permettent le partage ou le suivi de l'artiste.

À l'heure actuelle, la fonctionnalité n'est disponible que pour une poignée d'utilisateurs inscrits au programme bêta de Spotify sur iOS. Selon le site Thurrott.com, qui a dévoilé l'information, l'option ne semble pas présente sur d'autres plateformes, comme Android ou la version Web de Spotify.