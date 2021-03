Il sera bientôt plus simple d'acheter sa voiture en ligne qu'en concession

Volvo va prochainement basculer son modèle commercial en développant et favorisant la vente en ligne. Une annonce qui va dans le sens de l'histoire à l'heure où il est bien plus rapide et pratique de configurer et d'acheter sa voiture depuis son smartphone ou son ordinateur plutôt que de se rendre en concession.

Selon le constructeur, l'avenir de Volvo repose désormais sur trois piliers : l'électrique, la croissance et donc la vente en ligne.