Il ne s'est jamais vendu autant d'objets connectés pour la maison en Europe

Le marché de la maison intelligente a battu des records de ventes au 4e trimestre 2020 avec plus de 41 millions d'enceintes, clés TV, ampoules et autres thermostats connectés écoulés. Cela représente une hausse de plus de 12% par rapport à la même époque un an plus tôt.

Après un premier semestre 2020 catastrophique, marqué par la crise de la Covid-19, le marché de la maison intelligente s'est vite redressé pour terminer l'année en beauté.

Selon les dernières données publiées par le cabinet IDC, près d'un appareil connecté sur deux est relatif au divertissement vidéo. Outre les téléviseurs, les sticks TV, qui permettent de profiter simplement sur sa télévision de services de streaming ou de contenus multimédias personnels, ont le vent en poupe. Leurs ventes ont ainsi progressé de 35% en un an. Les enceintes connectées voient de leur côté leurs ventes augmenter de près de 12% sur la même période. Idem pour les systèmes de surveillance à domicile, l'éclairage ou encore les thermostats connectés.

Au niveau des marques, Amazon demeure le leader incontesté du marché avec encore 7,4 millions d'objets connectés écoulés en trois mois, devant Google (5,1 M), Samsung (4,9 M), LG (4,3 M) et Sony (1,9 M). A noter que c'est Google qui affiche la plus belle progression en un an (+27,4%).

D'ici 2025, il pourrait se vendre jusqu'à 210 millions d'appareils connectés pour la maison, rien qu'en Europe, soit une croissance moyenne de 15% par an.