Il n'y a jamais eu autant de malwares sous macOS (mais Windows est toujours loin devant)

Mais si Windows est plus touché, cela ne veut pas pour autant signifier que le Mac est hors de danger. En atteignant le chiffre record de 674273 malwares en 2020, macOS est donc ciblé en moyenne un peu moins de 2000 fois chaque jour par une nouvelle menace . C'est trois fois plus que le cumul de tous les nouveaux malwares observés sous macOS de 2012 à 2019

Si ces chiffres peuvent légitimement inquiéter les possesseurs d'un Mac, ils sont à relativiser comparés à ceux de l'environnement Windows, avec plus de 91 millions de nouveaux malwares recensés l'année dernière , là aussi un nouveau record. Le nombre de malwares ciblant les Mac ne représente donc que 1 % des logiciels malveillants ciblant Windows.

En 2020, plus de 670.000 nouveaux logiciels malveillants seraient apparus sous macOS, selon une étude publiée par Atlas VPN . C'est 12 fois plus qu'en 2019, du jamais vu dans l'environnement Apple ! Soit une augmentation de … +1092%.

Et plus de 250 000 menaces sur Windows

Les pirates ont longtemps délaissé l'univers Mac car il représentait une niche. Mais ces dernières années, il s'est de plus en plus démocratisé. Rien qu'en 2020, les ventes d'ordinateurs d'Apple ont augmenté de près de 30%. Toutefois, même si les utilisateurs de Mac n'ont jamais été autant "menacés", cela reste ridicule comparé à ceux qui évoluent sur PC, sous Windows. En 2020, ce sont plus de 91,05 millions de nouvelles menaces qui sont apparues... soit près de 250.000 chaque jour.