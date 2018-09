Il faut qu'on parle des problèmes du robot sur Mars

La NASA a annoncé la semaine dernière la mise en place d’un nouveau plan pour tenter de retrouver le contact avec le rover Mars Opportunity. En juin, le véhicule a été pris dans une dune de sable et ne répond plus.

Opportunity avait posé le pneu sur Mars en 2004 et n’était prévu que pour une mission de trois mois. Toutefois, sa mission s’est poursuivie et 14 ans plus tard, le rover a parcouru près de 50 kilomètres de la surface martienne.Il avait déjà survécu à une tempête de sable en 2007, mais celle de cet été risque d’avoir été fatale à Opportunity qui ne répond plus depuis le 10 juin dernier. La tempête a empêché les panneaux solaires du rover d’emmagasiner l’énergie nécessaire pour recharger les batteries du véhicule. Qui plus est, cette tempête empêche toute communication entre la Terre et Mars.