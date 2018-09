Il faut qu'on parle des bus autonomes de la STIB

En partenariat avec la RATP (les transports publics de Paris), la STIB prévoit un test grandeur nature de véhicule autonome sur son réseau l’année prochaine. Il n’est toutefois pas question d’un remplacement des bus, trams et métros.

Les véhicules autonomes pourront accueillir entre six et dix passagers. L’objectif principal de la mise en place de ces nouveaux moyens de transport est de desservir des zones de Bruxelles qui ne sont pas forcément accessibles pour des véhicules plus traditionnels.

Concrètement, on apprend que ces véhicules disposeront de différents radars lasers (aussi appelés lidars) ainsi que d’un système perfectionné de géolocalisation.