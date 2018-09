Il faut qu'on parle de la popularité sur YouTube de Fortnite

C’est le phénomène du moment : Fortnite fait partie des jeux les plus populaires de cette année. Énormément de personnes y jouent, diffusent leurs parties sur YouTube et Twitch… Des parties de ce Battle Royale qui attirent toujours la foule.

Cependant, contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est pas Fortnite qui est le jeu le plus populaire sur YouTube. Ainsi, Ryan Wyatt (le directeur du gaming et des partenariats chez YouTube) a récemment affirmé au site The Verge que c’est un autre jeu, bien plus âgé que Fortnite qui a le plus de succès sur sa plateforme : Minecraft.

Pour lui, la raison principale est que Fortnite n’a pas décollé partout dans le monde comme en Europe ou aux États-Unis. Ailleurs dans le monde, notamment en Asie et aux Moyen-Orient, ce sont plutôt les jeux mobiles qui ont le vent en poupe.

C’est un regard très occidentalisé quand on ne regarde qu’à travers le prisme de Fortnite, qui montre à quel point [le phénomène] Fortnite a été grand. Mais quand on regarde ces autres pays et régions, on constate une croissance explosive de la catégorie des jeux mobiles, qui est plutôt sous-représentée dans l’Ouest.

Si Minecraft est toujours aussi populaire à travers le monde sur YouTube, les choses seraient en train de changer. Le site Matchmade annonçait en mars dernier de son côté que Fortnite était devenu le jeu le plus regardé sur YouTube devant Minecraft (dont les vues auraient commencé à décliner dès août 2017), PUBG ou encore Clash Royale.

Fortnite aurait atteint le milliard de vue cumulée en novembre 2017 et sa croissance mensuelle est de 97 %. Matchmade cite à son tour Ryan Wyatt : « Fortnite détient maintenant le record du plus grand nombre de vidéos liées à un jeu vidéo téléchargé en un seul mois. »

Malgré ses 74 millions d’utilisateurs actifs, Minecraft a dû souci à se faire…