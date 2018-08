Il faut qu'on parle de la connexion Internet de Mars

Des scientifiques travaillent pour relier les autres planètes à Internet. Le but : pouvoir communiquer plus facilement avec les autres astres de notre Système solaire, car avec notre Internet actuel, ce n’est pas gagné d’avance…

Les protocoles actuels de transfert de données ne sont pas taillés pour des connexions interplanétaires : on parle de quelques minutes à près de 45 minutes de latence ! Et tirer des fibres optiques dans l’espace n’est pas non plus la panacée. Comment y arriver alors ?

Un réseau de nœuds dans l’espace

La solution serait de créer un réseau maillé de relais à travers tout l’espace. Chaque nœud stockerait les données si la liaison venait à être coupée avant de passer au nœud suivant jusqu’à destination.

Mais rassurez-vous, des recherches sont actuellement menées depuis une vingtaine d’années pour que l’on puisse continuer à profiter de Netflix et de Fortnite… même ailleurs dans l’espace !

