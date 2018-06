Il existe une façon de suggérer du contenu à Netflix

Tout comme il existe une liste répertoriant toutes les catégories secrètes de Netflix, il existe une page cachée permettant de suggérer des films ou des séries à ajouter au catalogue.

C’est le compte Twitter de Netflix Philippines qui a vendu la mèche. À savoir un formulaire secret où les abonnés peuvent indiquer jusqu’à trois titres qu’ils aimeraient voir sur le service. La page est accessible par ici, une fois connecté à votre compte.

" Vous avez une idée de film ou de série TV que vous aimeriez voir sur Netflix ? Parlez-nous en ci-dessous ! Ce formulaire est le seul et unique moyen de nous faire part de vos demandes. Si vous avez déjà soumis une demande de titre, détendez-vous et ne vous inquiétez plus de rien : nous avons reçu vos commentaires et vous n’avez plus rien à faire. "