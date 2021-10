Il est désormais plus simple de localiser vos AirPods Pro et AirPods Max

Apple a publié une mise à jour pour les AirPods Pro/Max, qui intègre une option moins complète, mais tout aussi intéressante au sein de l’application Localiser.

En effet, si vous égarez vos AirPods Pro ou le casque AirPods Max, il sera désormais possible de les retrouver plus facilement. Jusqu’à présent, Apple permettait de visualiser le dernier endroit où les écouteurs avaient été connectés à votre iPhone (ou iPad/Mac). Avec cette mise à jour, la marque à la pomme active le mode " perdu " et connectera vos écouteurs au réseau de l’entreprise, composé de millions d’iPhone, d’iPad et de Mac à travers le monde. Si les écouteurs " se connectent " au réseau, vous en serez immédiatement informés et vous pourrez visualiser leur position.