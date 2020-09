Ikea se lance dans le mobilier gaming

Le géant suédois de l’ameublement annonce un partenariat avec Republic of Gamers (ROG), qui verra la création d’une trentaine de produits destinés aux gamers.

En collaboration avec un nouveau partenaire, Republic of Gamers, IKEA lancera sa première série de produits imaginés spécialement pour les gamers et conçus pour offrir un confort encore plus exceptionnel lors de leurs séances de gaming.

Ensemble, les deux marques ont décidé d’aider les nombreux gamers à intégrer le gaming à la maison en développant un nouvel assortiment de mobilier et d’accessoires de gaming abordables et ergonomiques, conçus pour optimiser les performances des joueurs tout en se fondant parfaitement dans le décor.

“Les jeux vidéo offrent également une nouvelle façon d’interagir avec les autres et de se sentir connecté à distance, ce qui est récemment devenu essentiel. Nous espérons que le nouvel assortiment de gaming vous permettra d’adopter les jeux vidéo et de profiter de ses bienfaits à la maison”, a déclaré Ewa Rychert, responsable mondiale de l’espace de travail, au sujet de cette collaboration.

La Chine étant le plus grand marché de jeux vidéo au monde, IKEA Chine a été sélectionnée pour piloter l’assortiment de gaming en février 2021. Les produits devraient être lancés sur les autres marchés IKEA en octobre 2021.

“Nous pensons que les synergies issues de cette collaboration avec IKEA, expert en aménagement de la maison, permettront aux gamers d’aménager l’espace de gaming confortable dont ils ont toujours rêvé chez eux”, explique Kris Huang, directeur général de l’unité commerciale des équipements et accessoires de gaming ROG.