Ikea présentera sa gamme d'enceintes conçues en collaboration avec Sonos le 9 avril

Après les télés, les ampoules et les stores connectés, place aux enceintes. Ikea dévoilera sa gamme le 9 avril prochain à Milan.

La collaboration avec Sonos se fera sous le nom "Symfonisk" et sera présentée officiellement au salon Feel Home, qui aura lieu à Milan du 9 au 14 avril. Ikea y dévoilera plusieurs enceintes, qui seront en vente dès le mois d'aout.

Tout comme le teaser vidéo publié ci-dessous, où les enceintes sont volontairement floutées, le communiqué publié par le géant suédois de l'ameublement reste mystérieux : "Il y a le son et la lumière. Et si on combinait les deux ? Deux éléments extrêmement importants pour créer une bonne ambiance dans une maison. Avec Sonos, nous voulons associer nos connaissances en matière d’ameublement et leur savoir-faire pour créer de superbes expériences sonores pour chaque pièce de la maison. À Milan, nous voulons que vous découvriez la vraie différence que le son et la lumière jouent dans votre vie."