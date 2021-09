Ikea : la collection gaming en collaboration avec ROG débarque en Belgique

Réservée à la Chine dans un premier temps, la collection Ikea x ROG sera disponible dès le mois d’octobre dans les magasins belges de l’enseigne suédoise.

À cette occasion, Ikea a mené une enquête en Belgique auprès de gamers. On apprend ainsi qu’il y aurait 6,9 millions de gamers dans notre pays, et que ceux-ci jouent en moyenne un peu plus de 5,5 heures par semaine. La moitié d’entre eux déclarent jouer davantage aujourd’hui qu’avant la crise du coronavirus.

La collection gaming était donc l’occasion pour Ikea de séduire de nouveaux clients, et de proposer des produits vendus moins cher que ce que propose la concurrence. Le nouvel assortiment, destiné aux joueurs sur PC, comprend six familles de produits: HUVUDSPELARE, UTESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UPPSPEL, LÅNESPELARE. Tous conçus avec Republic of Gamers (ROG), une sous-marque d’ASUS.

On y retrouve des chaises de bureaux, des ring lights, des bureaux, ou encore des porte-casques. Les produits seront à découvrir le 8 octobre lors d’une Game Night dans le magasin IKEA Liège. L'évènement sera également diffusé via un Twitch Livestream.