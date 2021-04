Ikea et Sonos remettent le couvert pour de nouvelles enceintes connectées

Vendus respectivement 179 et 99,95 euros, les deux produits avaient été bien accueillis . Il est donc logique que les deux entreprises s’associent à nouveau.

Lire aussi : Quand Ikea se moque gentiment de la taille de la PlayStation 5 et la Xbox Series X

En 2019, le géant de l’ameublement et le spécialiste des barres de son avaient commercialisé deux enceintes connectées : une lampe de table avec une enceinte intégrée et une étagère qui faisait également office d'enceinte.

Ikea et Sonos collaborent une fois de plus. Les deux entreprises dévoileront prochainement de nouveaux produits, dont une enceinte intégrée dans un tableau.

Le retour de la lampe

Les deux nouveaux produits n’ont pas encore été dévoilés, mais Ikea a déjà annoncé le retour de la gamme dans une story Instagram. Et le site The Verge a obtenu des informations sur ce qui nous attend.

Premièrement, la lampe fera son retour dans une nouvelle version. Le prix sera le même (179 euros), mais la qualité de l’enceinte sera supérieure. Selon The Verge, il s’agirait d’une qualité proche de la Sonos Play:1, directement intégré à la lampe.

L’étagère/enceinte laissera quant à elle sa place à un nouveau produit, à savoir une oeuvre d’art dotée d’un haut-parleur. Ce qui permettra “d’exhiber” l’enceinte et de l’accrocher au mur, comme le propose déjà l’entreprise Soundwall.

On ne devrait plus attendre très longtemps pour en savoir plus.