Ikea crée la police la plus confortable au monde

La "Soffa Sans" s’inspire de nombreuses blagues publiées sur Twitter et peut-être téléchargée gratuitement.

Tout est parti de l’outil de planification "Design your own sofa" qui, comme son nom l’indique, permet de créer un fauteuil personnalisé. L’utilisateur choisit une des cinq gammes disponibles, et configure le fauteuil comme il le souhaite. Jusqu’ici, rien d’anormal.

Sauf que des petits malins se sont amusés à créer des fauteuils improbables, très longs ou en labyrinthe, comme dans les deux tweets ci-dessous. En théorie, l’outil n’empêche pas d’imaginer les fauteuils les plus fous et se contente juste d’afficher un prix évidemment exorbitant.

À cette occasion, Ikea a donc décidé de jouer le jeu en s’associant à l’agence Proximity London, afin de mettre au point une police de caractères entièrement composée de fauteuils. La "Soffa Sans" utilise la gamme Vallentuna et la même vue isométrique proposée par l’outil de configuration pour recréer l’alphabet et plusieurs symboles.

La police est disponible gratuitement par ici. Selon le site The Drum, elle représente 1434 divans, ce qui coûterait 106.320 livres si elle devait être recréée en vrai.

