Ikea annonce la création d'une division en charge des maisons connectées

Le géant suédois de l'ameublement continue sur sa lancée. Son projet Ikea Home Smart, lancé en 2012 avec quelques lampes connectées, aura désormais droit à sa propre division au sein de l'entreprise.

Il s'agit de la suite logique pour le géant suédois, qui propose déjà de nombreuses ampoules connectées, mais également des capteurs, interrupteurs et depuis peu des stores connectés.

"Chez IKEA, nous voulons continuer d'offrir au plus grand nombre des produits destinés à améliorer la vie à la maison. Pour ce faire, nous devons explorer des produits et des solutions allant au-delà de l’ameublement conventionnel", déclare Björn Block, responsable de la nouvelle unité IKEA Home Smart en Suède. "Nous avons décidé d'investir de manière significative dans le projet Home Smart afin d'accélérer son développement. Il s’agit de la plus importante nouvelle entreprise créée au sein d'IKEA depuis l’introduction de IKEA pour les enfants", poursuit Peter van der Poel, responsable IKEA Range & Supply.

Comme le souligne le site The Verge, la firme IDC prévoit des chiffres de ventes records pour Ikea dans le secteur de la domotique : aux alentours de 830 millions de dollars cette année, et près de 1,6 milliard de dollars en 2023.

"En travaillant aux côtés des autres départements de l'entreprise, la division IKEA Home Smart pilotera la transformation numérique de la gamme d'IKEA, et ce, en améliorant et transformant les business actuels, ainsi qu'en développant de nouveaux business pour proposer plus de produits connectés variés au plus grand nombre de personnes", conclut Björn Block.