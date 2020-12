Idées cadeaux : trois caméras pour filmer autrement

Noël approche à grands pas. Et si les fêtes seront bien différentes cette année, cela n’empêche pas de se faire des cadeaux ou de jouer au père Noël et garnir le pied du sapin. Voici donc quelques idées cadeaux pour tous ceux qui hésitent encore. Et on commence avec une sélection de caméras et accessoires pour des vidéos aux résultats surprenants. Insta360 ONE X2 : voyez la vie à 360° L’Insta360 ONE X2 est la référence en matière de caméras 360°. Avec son format compact, embarquant deux objectifs, l’appareil peut filmer des vidéos à 360°, dans une résolution de 5,7K. Pratique pour filmer tout ce qui se passe autour de vous, l’Insta360 ONE X2 brille surtout lors de la phase de montage. Car qui dit vidéo à 360°, dit recadrage illimité. Vous pouvez en effet alterner les plans, par exemple sur vous et ensuite ce que vous voyez, lors d’une ballade.

4 images © Insta360

Et si le montage n’est pas votre tasse de thé, la caméra embarque plusieurs options que nous avons trouvé très réussies, comme le recadrage automatique, ou d’autres fonctionnalités plus poussées (dolly zoom, clone trail) via le “Shot Lab”. Enfin, parmi les caractéristiques qui nous ont plues, citons la suppression automatique de la perche à selfie, la stabilisation et l’étanchéité de l’appareil, jusqu’à 10 mètres. Bref, tout ce qu’il faut pour créer des vidéos funs et qui sortent de l’ordinaire, dans un appareil aussi compact que puissant, pour garder de beaux souvenirs de nos futurs voyages qu’on espère pouvoir faire en 2021. Le petit défaut : c'est inévitable avec une caméra 360°, mais les deux capteurs sortent de l'appareil et peuvent facilement se rayer. Insta360 le sait et propose même des protections, qu'il faudra peut-être envisager si vous n'êtes pas du genre prudent. L'Insta360 ONE X2 est disponible au prix de 489,99 euros. Différents kits comprenant plusieurs accessoires sont également disponibles sur le site de la marque.

Moment Anamorphic Lens : pour un look cinéma En 2014, des passionnés de photographie ont lancé Moment, une entreprise qui développe des objectifs spécifiquement conçus pour smartphones. Grâce à une première campagne de crowdfunding réussie, Moment commercialise depuis 6 ans une gamme d'objectifs de qualité, décuplant les performances d'un capteur photo mobile classique. Lire aussi : 3,2 milliards de pixels pour la plus grande caméra numérique du monde Il existe actuellement cinq objectifs (18mm, 58mm, anamorphique, macro et fisheye), dont les prix varient entre 50 et 130 euros, et qui s'adaptent à un large choix de smartphones Android et iOS grâce à des coques de protection créées pour l'occasion. À la manière des nombreux objectifs disponibles pour les appareils photo professionnels, ces déclinaisons miniatures permettent d'obtenir des résultats plus variés et dynamiques. Ils sont accompagnés d'une application gratuite pour iOS et Android de très bonne facture, qui permet de tirer pleinement profit de leurs capacités visuelles.

4 images © Moment

D'autres alternatives, souvent moins chères, sont disponibles sur le marché (Olloclip, Amir, Sirui), mais la qualité de fabrication et le système d'attache des objectifs Moment font vraiment la différence. Et parmi les objectifs proposés, on vous conseille tout particulièrement l’objectif Anamorphic, qui permet d’obtenir facilement un rendu cinématographique, en proposant un format Cinemascope 2.40:1 et en ajoutant des “Lens Flare” (que les fans de J.J Abrams connaissent bien) sur l’image. Combiné avec les capteurs bluffants des récents smartphones (Samsung Note 20, iPhone 12…), vous avez de quoi tourner votre propre court-métrage à moindres frais. Le petit défaut : l'objectif restera compatible avec vos futurs smartphones, mais dans le cas d'un redesign complet comme avec le récent iPhone 12, il faudra sans cesse repasser à la caisse pour acheter une coque de protection compatible avec le téléphone et l'objectif. L’objectif Moment Anamorphic Lens est disponible au prix de 130 dollars sur le site de la marque.

DJI Pocket 2 : de la 4K au creux de la main On ne présente plus DJI, le leader en matière de drones tout public et de stabilisateurs qui offrent un rendu ultra fluide. Et comme en 2018 avec l’Osmo Pocket premier du nom, que nous avions pu tester lors de son lancement à New York, DJI a miniaturisé toutes ses avancées technologiques dans une nouvelle version simplement baptisée Pocket 2. Le Pocket 2 est une caméra 4K minuscule (124,7 x 38,1 x 30 mm, pour 117 grammes) disposant d’un capteur de 64 MP stabilisé sur 3 axes. L’appareil permet à la fois de filmer et de prendre des photos, et dispose de plusieurs modes vidéo très pratiques et très simples à configurer. Il y a le traditionnel timelapse, qui vous permet de filmer par exemple un coucher de soleil. Il y a le motionlapse, qui n’est autre qu’un timelapse en mouvement (la caméra commence à un point A et se déplace au fur et à mesure jusqu’au point B défini par l’utilisateur). Et enfin l’hyperlapse, qui accélère vos déplacements.

4 images © DJI