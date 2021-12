Idées cadeaux : Osez les appareils reconditionnés pour Noël

Noël arrive à grand pas et vous hésitez à offrir au petit dernier le téléphone dont il vous parle depuis des semaines ? Et une liseuse pour votre maman ? Bref, les appareils multimédias sont prévus sous le sapin ? Pourquoi ne pas opter pour un appareil reconditionné ? C’est déjà ce qu’un Belge sur trois envisage de faire cette année. On vous donne cinq bonnes raisons de vous laisser tenter.

1. Des appareils comme neufs

Il ne faut pas confondre produits d’occasion et produits reconditionnés. Certes l’idée de base est la même : des appareils de seconde main, moins chers que du neuf. Mais dans les faits, avec un appareil reconditionné, vous offrez un produit entièrement remis à neuf et vendu sous garantie. Tandis qu’avec de l’occasion, vous achetez un appareil en l’état avec une qualité aléatoire, attention donc à bien vérifier lorsque vous choisissez cette solution.

2. Du high tech sans se ruiner

Moins cher que du neuf en gardant la qualité et la garantie de celui-ci, c’est l’occasion de faire des cadeaux high tech sans se ruiner. Cela permet aussi d’offrir un appareil de gamme supérieure pour le même budget.

3. La garantie en plus

Comme on vous le disait plus haut, les appareils reconditionnés bénéficient d’une garantie. Et ça, c’est quand même rassurant quand on achète de seconde main. Les garanties varient de 6 à 24 mois selon les vendeurs. Pensez à vérifier le temps de garantie et la qualité du service après-vente quand vous faites votre choix.

4. Un geste pour la planète

À l’heure où la volonté de consommer de manière plus durable et consciente se généralise, offrir du reconditionné s’inscrit totalement dans cette démarche. En achetant un appareil reconditionné, vous donnez une seconde vie à un produit de qualité, évitez de surconsommer et réduisez les déchets électroniques.

5. Ça se démocratise

Le reconditionné est de plus en plus populaire auprès des Belges. Selon une étude, près de 60% envisagent cette option pour eux-mêmes. Cela dit, ils ont encore du mal à décider d’en offrir puisque deux tiers n’imaginent pas en glisser sous le sapin. Mais petit à petit, l’idée fait son chemin surtout quand on connaît l’impact environnemental des produits neufs.

Du reconditionné en Belgique ?