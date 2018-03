IBM dévoile un ordinateur de la taille d'un grain de sel

L'entreprise américaine continue d'innover dans le domaine de l'informatique. Son ordinateur, parmi les plus petits au monde, prouve qu'il y a toujours de la place pour plus de miniaturisation.

Présenté ce lundi lors de la conférence IBM Think 2018, l'ordinateur n'est pas le plus puissant du marché (loin de là), mais sa taille et son prix sont de réels avantages. L'ordinateur, quasi invisible à l'oeil nu, mesure 1 millimètre sur 1 millimètre et est aussi puissant qu'un ordinateur tournant sur un processeur Intel X86 datant de 1990. Encore mieux, il ne coûte que 10 centimes à produire. Malgré sa taille, l'ordinateur est équipé de plusieurs centaines de milliers de transistors, de mémoire vive, de cellule photovoltaïque pour l'alimenter, et d'un photodetecteur.

En pratique, IBM explique qu'il permettra par exemple le suivi de marchandises en temps réel, ou d'éviter les contrefaçons, dans des secteurs comme la finance ou la téléphonie mobile. L'appareil étant tellement discret et petit qu'il pourra être placé partout. Ce que l'entreprise qualifie "d'ancre cryptographique", autrement dit une empreinte numérique unique. En récoltant des données sur un produit comme un médicament, il suivra tout le processus, de la fabrication à la composition de celui-ci.

L'ordinateur devrait arriver dans les 18 prochains mois. Avant de voir son utilisation probablement généralisée dans d'autres secteurs.