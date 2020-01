Hyundai publie les première photos de son SUV de luxe

Pour marquer l'entrée dans la nouvelle année, Genesis, la filiale automobile de Hyundai dédiée au luxe, a publié les premiers clichés de son tout premier SUV, le GV80.

Cette semaine, Genesis a publié les premiers clichés du premier SUV de son histoire, le GV80. Ce modèle viendra rejoindre l'offre existante du constructeur en tant que quatrième membre après les G70, G80 et G90. Ces trois véhicules sont tous des berlines de luxe. En ajoutant un "V" à sa dénomination, la marque veut souligner la "versatilité" de ce nouveau modèle.

Le design (à la fois intérieur et extérieur) s'inspire fortement du prototype SUV GV80 présenté au salon automobile de New York il y a trois ans. Le modèle garde des aspects esthétiques caractéristiques de Genesis comme la calandre, qui affiche cette fois une nouvelle forme heptagonale, et des lignes paraboliques. Ce nouveau modèle affiche par ailleurs un motif, appelé G-Matrix, qui décore les phares et les roues, et qui s'inspire de l'orchidée.

L'habitacle est luxueux, bien que certains détails comme les grilles d'aération et l'écran tactile sur le tableau de bord soient sans prétention. D'autres objets affichent une finition glamour d'inspiration marbre.

Comme les modèles précédents de la marque, le GV80 se fondera sur une architecture à traction arrière, bien que l'option quatre roues motrices soit proposée en option.

Les détails concernant les performances de ce véhicule devraient être partagés dans les prochaines semaines, à en croire le constructeur. Ce SUV sera commercialisé dans le courant de l'année. Les ventes démarreront en Corée du Sud dès janvier.