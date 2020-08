Huawei travaille sur un capteur d’empreintes digitales qui occuperait l’entièreté de l’écran

Si les capteurs d’empreintes placés sous les écrans des smartphones existent déjà, il faut souvent apprendre à le localiser afin d’accélérer progressivement le déverrouillage de l’appareil. Mais du côté de Huawei, on planche sur une solution tout aussi discrète, mais plus pratique.

En effet, le groupe chinois travaille sur une technologie baptisée “All-Screen Fingerprint Unlock”, qui, comme son nom l’indique, permettrait de déverrouiller le téléphone ou de s’identifier en posant le doigt n’importe où sur l’écran, et non plus sur un point très précis.

Mieux encore, la technologie permettrait de déverrouiller certaines applications, simplement en cliquant dessus, l’empreinte étant vérifiée lors de la pression. Pareil dans les notifications. Une pression sur la notification d’un SMS et le message apparaitrait une fois l’utilisateur identifié.

À l’heure actuelle, il ne s’agit que d’un brevet, ce qui signifie que la technologie ne pourrait ne jamais voir le jour dans un smartphone Huawei (Vivo avait déjà testé une solution similaire sur l’Apex 2019, un smartphone concept). De plus, il faut en estimer le cout. Un capteur sous l’écran coute certes moins cher qu’un système de reconnaissance faciale comme le FaceID d’Apple, mais la proposition de Huawei pourrait faire pencher la balance financièrement et s’avérer trop couteuse à court terme.