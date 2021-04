Huawei prolonge la garantie de ses smartphones pour les utilisateurs belges

Le constructeur chinois propose d’étendre la garantie des smartphones, nouveaux et existants, pour les 1,5 million d’utilisateurs belges.

Une garantie plus longue de six mois

Huawei prolonge de six mois la période de garantie des appareils achetés, dont la garantie est toujours active. La période de garantie des smartphones achetés pendant la période d’action sera également prolongée de six mois.

Lire aussi : Huawei pourrait céder son activité smartphones haut de gamme

L'objectif de cette promotion est de donner aux clients un peu plus de temps et de tranquillité d'esprit pour effectuer d’éventuelles réparations. En plus des réparations comprises dans la garantie, tous les clients bénéficieront d'une remise de 20% sur le prix des autres réparations.

Les clients peuvent également se rendre dans leur Huawei Service Center local pour un nettoyage gratuit de leur appareil ainsi qu’une nouvelle protection d'écran, explique l’entreprise.

Du stockage gratuit

Pendant trois mois, tous les utilisateurs de Huawei bénéficieront également de 50GB supplémentaires de stockage sur le cloud, et les utilisateurs auront accès 24h/24 et 7j/7 à l'accès VIP gratuit de Huawei Music.

Lire aussi : Huawei pourrait lancer sa console pour concurrencer Sony et Microsoft

“Nos clients belges sont notre priorité n°1. Nous souhaitons remercier nos utilisateurs fidèles et accueillir de nouveaux clients avec une expérience encore meilleure du smartphone”, explique Erwin Van der Weerden, Marketing Director pour la Belgique et le Luxembourg.

La promotion est valable du 12 avril au 30 juin 2021.