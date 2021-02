Huawei présentera son prochain smartphone pliable le 22 février

L’entreprise a annoncé l’arrivée d’un nouveau smartphone pliable sur le réseau social Weibo.

Mis à part la date de présentation (le lundi 22 février 2021), Huawei n’a dévoilé comme information que le nom : le Mate X2. Si on se fie à cette information, on peut en déduire que le X2 sera une nouvelle version du Mate X sorti en 2019, plutôt que du Mate XS proposé il y a tout juste un an.

On aperçoit également, sur l’image accompagnant l’annonce, un écran qui semble se replier sur lui-même. Ce qui indiquerait que le Mate X2 serait plus proche d’un Galaxy Fold de Samsung que du Mate original, dont l’écran, une fois le smartphone replié, était situé sur l’extérieur de l’appareil.

Quant aux caractéristiques techniques, l’appareil devrait selon toute logique embarquer un processeur Kirin 9000. Le smartphone devrait également proposer quatre capteurs photo (50 MP, 16 MP, 12 MP et 8 MP), ainsi qu’une batterie de 4 400 mA h compatible avec la recharge rapide 66W.

L’écran offrirait quant à lui une diagonale de 8,01” et une définition de 2270 x 1160 pixels. Un second écran, plus petit (6,45″) serait ajouté à l’éxterieur de l’appareil, afin de consulter rapidement des informations et autres notifications une fois le téléphone replié.