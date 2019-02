Huawei présentera officiellement son P30 le 26 mars à Paris

Le prochain flagship de Huawei sera dévoilé à la presse dans la capitale française, comme ce fut le cas en 2018 avec la présentation du P20.

"Réécrivez les règles". Le hashtag accompagnant l'annonce publiée par Huawei sur son compte Twitter donne le ton. Le P30 devrait faire la part belle à la photographie et plus particulièrement au zoom, que l'on imagine très performant. Une courte vidéo accompagne l'annonce. On y voit la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et la Cathédrale Notre Dame de loin, puis de très près.

Au-delà de ces quelques informations, peu de détails ont fuité sur le prochain flagship de la marque. Si ce n'est un rendu publié par OnLeaks et 91Mobiles, où l'on aperçoit le triple capteur capteur photo situé au dos de l'appareil. Sur la face avant, la disparition du capteur d'empreinte pourrait indiquer que celui-ci se trouve désormais sous l'écran.

Avec cette annonce, Huawei confirme qu'aucun flagship de la marque ne sera présenté au salon Mobile World Congress, qui se tiendra à Barcelone du 25 au 28 février prochain. Ce qui devrait laisser du terrain à Samsung, qui présentera le Galaxy S10 demain, et qui zappe donc également le salon espagnol.