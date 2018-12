Huawei présente la version 2019 de son P Smart

Le constructeur chinois Huawei vient de dévoiler sa nouvelle génération de P Smart qui sera disponible dès le 2 janvier 2019. Smartphone bon marché, il bénéficie du savoir-faire du fabricant chinois en matière d'optique et d'intelligence artificielle.

Le Huawei P Smart 2019 est équipé d'un écran 6,21 pouces (2340x1080 pixels) quasiment sans bord, simplement doté d'une toute petite encoche, de style "goutte d'eau", laissant la place à l'appareil photo frontal. Il inclut également un mode confort filtrant la lumière bleue afin de soulager les yeux lors d'une trop longue exposition.

Connu pour ses innovations majeures côté photo, notamment sur les P20 Pro et Mate 20 Pro, Huawei a pourvu ce téléphone d'une double caméra principale de 13 et 2 mégapixels. Le premier capteur est équipé d'un objectif grand angle tandis que le second permet de créer des effets de flous artistiques. L'intelligence artificielle associée permet quant à elle de reconnaitre jusqu'à 500 scènes et ainsi d'offrir des optimisations d'image en temps réel. A l'avant de l'appareil se trouve une caméra à grande ouverture de 8 Mpx pour les selfies.

Pour le reste, ce Huawei P smart 2019 est doté d'un processeur Kirin 710, affiche environ une journée d'autonomie et fonctionne d'entrée sous EMUI 9.0 (la surcouche maison basée sur Android Pie).

Il sera vendu en France en version 64 Go accompagné de 3 Go de RAM. A noter qu'il reprend la plupart des caractéristiques techniques du nouveau Honor 10 Lite, tout juste sorti en Chine et qui devrait arriver en Europe au 1er semestre 2019.



AFP