Huawei pourrait céder son activité smartphones haut de gamme

Les marques haut de gamme P et Mate de Huawei pourraient connaître le même sort que Honor.

Selon Reuters, Huawei Technologies Co Ltd pourrait se débarrasser des deux gammes et serait en discussion avec un consortium soutenu par le gouvernement de Shanghai : “Les pourparlers entre le plus grand fabricant d’équipements de télécommunications au monde et un consortium dirigé par des sociétés d’investissement soutenues par le gouvernement de Shanghai se poursuivent depuis des mois, ont déclaré les sources, refusant d’être identifiés, car les discussions étaient confidentielles. Huawei a commencé à explorer en interne la possibilité de vendre les marques dès septembre dernier, selon l'une des sources. Les deux sources n'étaient pas au courant de la valorisation des marques par Huawei.”

Les deux parties concernées ont nié les rumeurs. “Huawei a appris que des rumeurs non fondées circulent concernant la vente éventuelle de nos marques phares de smartphones”, a déclaré un porte-parole de Huawei. “Il n'y a aucun mérite à ces rumeurs. Huawei n'a pas de plan de ce genre.” De son côté, le gouvernement de Shanghai a également déclaré qu'il n'était pas au courant de la situation et a refusé de la commenter.

En novembre 2020, Huawei annonçait la vente de sa marque Honor, à un consortium soutenu par le gouvernement de Shenzhen. Une vente qui visait à maintenir Huawei à flot face aux sanctions imposées par le gouvernement américain. De plus, les ventes sont en bernes. Selon Flora Tang, une analyste de Counterpoint, une baisse continue des ventes de smartphones série P et Mate est attendue au premier trimestre 2021.