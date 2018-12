Huawei passe le cap des 200 millions de smartphones expédiés en 2018

Le constructeur chinois devient officiellement le deuxième plus gros vendeur, derrière le coréen Samsung.

Huawei chamboule le trio de tête

Le succès des modèles P20, Mate 20 et Honor 10 ont permis cette année à Huawei d'expédier plus de 200 millions de smartphones à travers le monde. La firme s’est félicitée de ce résultat dans un communiqué, expliquant avoir connu une augmentation des ventes de plus d’un tiers.

En 2017, Huawei avait vendu 153 millions de smartphones. Une progression qui lui a permis de dépasser Apple depuis le deuxième trimestre de 2018. Sur le marché mondial des smartphones, Huawei, qui était il y a peu encore classé dans la catégorie " autres " dans les statistiques de vente (c’est-à-dire regroupé avec plusieurs autres petites marques), a enfin sa place sur le podium. Une percée d’autant plus remarquable, puisqu’en 2010, Huawei n’avait écoulé que 3 millions d’unités.