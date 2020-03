Voilà donc comment le P40 s’est dévoilé en ligne quelques semaines avant son lancement officiel. Le journaliste n’a pas pu utiliser le smartphone, mais a publié plusieurs clichés qui nous montrent l’appareil sous toutes ses coutures . Sans grandes surprises, le P40 ressemble comme deux gouttes d’eau au P30, en plus épais, selon Andy Boxall, ce qui pourrait être dû à la présence d’une plus grosse batterie.

Huawei : Le look du P40 serait similaire au P30 - © Andy Boxall / Digital Trends

Huawei : Le look du P40 serait similaire au P30 - © Andy Boxall / Digital Trends

Quant à l’intérieur du smartphone, il faut se référer aux rumeurs de Yash Raj Chaudhary, qui sur Twitter, annonçait que l’appareil embarquerait un écran OLED 2K de 6,5 pouces et de type "waterfall" (qui s’étend sur les côtés de l’appareil, comme sur le Mate 30 Pro), un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un ratio écran/téléphone de 98%. Et du côté des appareils photos, un capteur Leica Penta de 64 MP, un capteur ultra wide de 20 MP, un capteur telephoto de 12 MP et une caméra macro et un capteur ToF (Time of Flight, afin de calculer la profondeur).