Huawei est devenu le plus gros constructeur de smartphones en avril, devant Samsung

L’entreprise chinoise a dépassé son concurrent sud-coréen au cours du mois d’avril 2020. C’est ce que révèlent les chiffres publiés par la firme Counterpoint.

Malgré ses soucis avec Google et le marché américain en général, Huawei prend donc la tête du marché, dans une période difficile, fortement impactée par la crise du coronavirus.

En effet, le confinement aurait fortement affecté les ventes de Samsung sur des marchés importants, comme les États-Unis, l’Amérique latine, l’Inde et une partie de l’Europe. Résultat, Huawei s’est hissé pour la première fois de son histoire à la tête du classement. Counterpoint Research annonce que l’entreprise détenait 19% des parts du marché mondial au mois d’avril, alors que Samsung affichait 17%.

Il faut dire que le marché chinois, fidèle à Huawei, a offert de bons résultats à l’entreprise, et ce dès le mois de mars, date à laquelle l’activité avait repris dans le pays. Samsung de son côté, qui compte énormément sur l’international, souffrait bien plus de la pandémie et du confinement qui en découlait.

Pour autant, la bonne nouvelle risque d’être de courte durée pour Huawei. En effet, ses ventes pourraient baisser de 20% en 2020, à cause de l’absence des produits Google et de la guerre commerciale menée par le gouvernement de Donald Trump.