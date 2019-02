Huawei dévoilera bien son smartphone pliable 5G au Mobile World Congress

Huawei a publié un tweet qui annonce le lancement de son combiné pliable 5G au Mobile World Congress de Barcelone.

Alors qu'Huawei redouble d'efforts pour lancer avant Samsung le premier smartphone à écran pliable, le fabricant chinois a annoncé que l'appareil tant attendu sera présenté au Mobile World Congress, le 24 février, quatre jours après la présentation par Samsung de son Galaxy F (qui pourrait être baptisé autrement) le 20 février.

Le modèle Huawei, semble se distinguer cependant de celui de Samsung côté design à en croire des fuites parues la semaine dernière. Plutôt que d'afficher un écran de type tablette, il semblerait que l'écran pliable du modèle Huawei reste à l'extérieur comme dans le tweet d'invitation dévoilé par le fabricant chinois:

Come with us to explore #ConnectingTheFuture LIVE from #MWC @GSMA. Are you ready to reveal the unprecedented? #HuaweiMWC #MWC2019 pic.twitter.com/ErPD7eKMh1