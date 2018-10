Et la liste des nouveautés présentes sur le Mate 20 et le Mate 20 Pro vaut le détour. Jugez plutôt :

Huawei dévoile les Mate 20 et Mate 20 Pro, ses nouveaux smartphones triple camera - © Tous droits réservés Huawei dévoile les Mate 20 et Mate 20 Pro, ses nouveaux smartphones triple camera - © Tous droits réservés Huawei dévoile les Mate 20 et Mate 20 Pro, ses nouveaux smartphones triple camera - © Tous droits réservés

“La nouvelle série Huawei Mate 20 incarne le meilleur de l’intelligence artificielle – ou comme nous aimons l’appeler ; une ‘intelligence supérieure’. Le smartphone apporte encore plus d’intelligence artificielle aux utilisateurs, étant donné qu’elle est intégrée dans les applications qu’ils utilisent constamment. La série Mate 20 devrait stimuler la créativité et la productivité en permettant aux utilisateurs de s’exprimer sans être gênés par des blocages technologiques. Le double NPU, le triple objectif Leica et la grande autonomie de la batterie permettront aux utilisateurs de libérer leur potentiel et de profiter pleinement de leur vie”, a déclaré Allen Yao, country director de Huawei Belgique.