Déplié, le Mate Xs offre une résolution de 2480 x 2200 pixels, sous un écran en plastique et non en verre. Autrement dit, les griffes et autres coups seront une fois encore de la partie .

Visuellement, le Mate Xs n’évolue pas vraiment. Le smartphone, dont l’écran se plie vers l’extérieur (et non vers l’intérieur comme le Galaxy Fold, le Motorola Razr ou le Galaxy Z Flip) propose toujours trois tailles d’écran :

Huawei dévoile le Mate Xs, son deuxième smartphone pliable vendu 2499 € - © Huawei

Côté technique, l’appareil embarque un processeur Kirin 990 5G, 8Go de RAM et 512 Go de stockage, ainsi qu’une batterie de 4500 mA h, rechargeable sans-fil. Enfin, côté photo, le Mate Xs propose quatre capteurs : un capteur classique de 40 MP (f/1,8), un capteur telephoto de 8 MP (f/2,4), un capteur ultra grand-angle de 16 MP (f/2,2) et un capteur Time of Flight.

Évidemment, tout cela a un prix : 2499 euros.

Ce qui en fait le smartphone pliable le plus cher du marché. À titre de comparaison, le Galaxy Fold était vendu 2020 euros. Et n’était pas dépourvu des applications de Google. Le Mate Xs devrait connaitre une sortie en Europe dans le courant du mois de mars.

Mars sera également le mois du P40 Pro. Huawei présentera son nouveau flagship à Paris (comme en 2019) lors d’une conférence prévue pour le 26 mars.