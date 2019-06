Huawei dévoile la liste des smartphones qui pourront bénéficier d'Android Q

Malgré l'affaire qui oppose le constructeur au gouvernement Trump, Huawei affirme que la prochaine mise à jour d'Android sera disponible sur 17 smartphones.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Huawei s'engage auprès de ses utilisateurs :

Chez Huawei, nos utilisateurs sont la première de nos priorités, et ce quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer.

Les smartphones et tablettes Huawei continueront de recevoir normalement les mises à jour de sécurité et de versions d'Android.

Tous ceux qui ont déjà acheté, ou qui sont sur le point d'acquérir un smartphone Huawei, peuvent accéder à leurs applications comme ils l'ont toujours fait, et notamment aux applications Google, aux applications disponibles sur le Google Play Store mais aussi aux applications les plus populaires telles que Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat ou Twitter.

Nos smartphones les plus populaires du moment, comme la gamme P30, auront accès à Android Q. En effet, nous avons déjà lancé un programme de développement bêta pour Android Q sur notre Mate 20 Pro. Nous continuons de travailler avec nos partenaires pour apporter Android Q sur plus de smartphones et nous partagerons plus d'informations à ce sujet prochainement.