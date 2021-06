Huawei dévoile l’étrange bloc photo du P50 et P50 Pro

Le prochain flagship de Huawei commence à montrer le bout de son nez. Ou plutôt son bloc photo, qui étonne par son design.

Un bloc imposant

C’est la première pensée qui nous vient à l’esprit en découvrant les photos officielles dévoilées par Huawei. Le bloc, ou plutôt les blocs, sont imposants. Mais ils devraient permettre à la marque de revenir sur le devant de la scène avec des performances qui dépassent la concurrence.

Selon les photos publiées par le géant chinois, on voit trois capteurs dans le cercle supérieur, et un seul sur le bas. Sans doute le capteur principal. On compte également deux flashs.

À noter que pour concevoir ces capteurs, Huawei a collaboré une fois de plus avec Leica.