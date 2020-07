Huawei dépasse Samsung et devient le plus gros vendeur de smartphones au monde

Pour la première fois de son histoire, Huawei passe devant Samsung au classement des plus gros vendeurs de smartphones. Selon la firme Canalys, le constructeur chinois a dépassé le constructeur sud-coréen durant la période d’avril à juin 2020.

Pour autant, tout n’est pas rose pour Huawei. Malgré ses 55,8 millions de smartphones expédiés, l’entreprise enregistre une baisse de 5% sur un an. Ce qui est toujours mieux que Samsung, qui baisse de 30% avec 53,7 millions d’appareils expédiés.

L’essentiel des ventes de Huawei continuent d’avoir lieu en Chine (plus de 70%), ce qui explique ces bons résultats face à Samsung dont les ventes ont souffert à l’international à cause du Covid-19.

“Notre entreprise a fait preuve d'une résilience exceptionnelle en ces temps difficiles”, a déclaré Huawei dans un communiqué adressé à nos confrères de The Verge. “En cette période de ralentissement économique mondial sans précédent, nous avons continué à croître et à renforcer notre position de leader en fournissant des produits innovants et une expérience aux consommateurs.”

Selon Ben Stanton, analyste senior chez Canalys, “sans le covid-19, cela ne serait pas arrivé. Huawei a pu profiter de manière optimale de la reprise économique chinoise pour dynamiser son activité smartphones”. Tout en notant qu’il s’agit “d’un résultat surprenant que peu de personnes auraient prévu l'année dernière.”

Samsung devrait malgré tout reprendre la tête du classement en fin d’année. L’entreprise annoncera de nouveaux produits le 5 août prochain, et pourra compter sur l’absence d’applications Google sur les produits Huawei pour convaincre les consommateurs.