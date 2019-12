Huawei dément une rumeur concernant la batterie du P40 - © Capture d'écran Twitter

Huawei va être le premier à sortir un smartphone haut de gamme équipé d'une batterie au graphène.

Le compte Twitter enfonce le clou, en déclarant que cette innovation promet "des batteries plus résistantes, endurantes et plus petits, mais aussi des recharges beaucoup plus rapides." Sur la photo qui accompagne le tweet, on apprend que le P40 serait capable de se recharger à 100% en 45 minutes seulement.

Mais voilà, l'information était fausse, et le compte français de Huawei a depuis effacé le tweet et présenté ses excuses. Huawei a expliqué que la technologie était encore loin d'être au point. Selon plusieurs spécialistes, le premier smartphone disposant d'une batterie au graphène ne devrait pas arriver avant 2021, au plus tôt (probablement chez Samsung, qui travaille sur ce projet).

D'ici là, le P40 et le P40 Pro disposeront d'une batterie Lithium-Ion "classique".