Huawei continue de contourner Google avec le lancement de Petal Maps, Petal Search et Huawei Docs

L’entreprise chinoise a dévoilé officiellement son Mate 40 Pro aujourd’hui. Et pour accompagner sa sortie, Huawei dévoile trois nouveaux services qui auront pour mission de faire oublier Google Maps, Google Search et Google Docs.

“Petal Maps est l'outil de cartographie et de navigation de Huawei. Il contient, entre autres, des vues cartographiques, des services de navigation et de positionnement en ligne”, nous apprend Huawei. “Les utilisateurs peuvent également rechercher et enregistrer leurs lieux favoris dans plus de 140 pays et régions. Petal Maps permet de visualiser des cartes dans 79 langues différentes, dont le néerlandais, le français, l'allemand et l'anglais.” Mais ce n’est pas tout, car Petal Maps fournit également des mises à jour du trafic en temps réel dans 129 grandes villes. De quoi tenter de remplacer Google Maps.

Huawei a également dévoilé Petal Search, un moteur de recherche “disponible dans plus de 170 pays et régions” et qui “supporte plus de 50 langues, dont le français, le néerlandais, l'allemand et l'anglais.” Un pari plus risqué que celui de Petal Maps, car rares sont les moteurs de recherche étant parvenus à faire oublier le rouleau compresseur Google.