Huawei bat des records de ventes de smartphones dans le monde

Le constructeur chinois Huawei annonce ce jeudi 24 octobre avoir d'ores et déjà franchi la barre des 200 millions de smartphones vendus dans le monde en 2019, un score seulement atteint en toute fin d'année en 2018. Malgré la tourmente avec les sanctions américaines qui lui interdisent (jusqu'à nouvel ordre) de vendre de nouveaux terminaux dotés des services Google, Huawei n'a jamais vendu autant de téléphones. Explications.

Depuis le printemps dernier, le constructeur chinois est sous le coup d'une sanction de Washington qui a demandé à Google de ne plus collaborer avec lui. De fait, Huawei se retrouve aujourd'hui dans l'incapacité de sortir de nouveaux smartphones équipés des services Google, pourtant absolument indispensables en Occident où tout le monde ou presque utilise Google, Gmail, Google Maps et surtout le Play Store pour télécharger ses applications mobiles.

Ce nouveau record de ventes pour Huawei s'explique avant tout par un contexte favorable en Chine, et plus généralement en Asie, une région pas du tout impactée par les décisions politiques américaines et où Huawei est plus populaire que jamais.

D'autre part, Huawei profite d'une notoriété grandissante un peu partout ailleurs dans le monde. La marque est ainsi désormais connue de 91% des Français, selon un récent sondage Ipsos. Huawei a même pour la première fois communiqué sur ses ventes de smartphones en France, déclarant détenir 22% de parts de marché dans le pays.

Enfin, Huawei a dû adapter son offre, de la manière la plus maline possible, à chaque marché. Si le constructeur a pu sortir sans soucis ses dernières nouveautés en Asie, à commencer par le Mate 30, il doit bien continuer à étoffer son catalogue ailleurs. Afin de contourner l'interdiction qui lui est faite de sortir de nouveaux produits équipés de services Google, Huawei vient par exemple de lancer un nouveau modèle, le Nova 5T, qui n'est autre qu'un Honor 20 rebrandé, disposant déjà de la fameuse, et indispensable, certification Google.

Aujourd'hui, les produits et services de Huawei sont distribués dans plus de 170 pays.

Pour rappel, Huawei a terminé 2018 à la 3e place des plus grands vendeurs de smartphones dans le monde, avec 203 millions d'unités écoulées selon Gartner, juste derrière Apple (209 M) et à distance raisonnable de Samsung (295 M). Le constructeur chinois ambitionne toutefois de déloger le plus rapidement possible le constructeur sud-coréen de sa première place.