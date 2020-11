Huawei annonce l’arrivée de EMUI 11 sur 14 smartphones

Le géant chinois déploie EMUI 11, son système d’exploitation, sur 14 modèles, et ce dès la mi-décembre.

La liste des appareils concernés contient à la fois des smartphones vendus en Belgique, et d’autres qui ne sont pas disponibles chez nous. Mais les principaux modèles (P40, P40 Pro, P30 etc.) sont évidemment de la partie. Voici la liste complète.

HUAWEI P40

HUAWEI P40 Pro

HUAWEI P40 Pro+

HUAWEI Mate 30 Pro

HUAWEI Mate Xs

HUAWEI P30

HUAWEI P30 Pro

HUAWEI P30 Pro New Edition

HUAWEI Mate 20 X

HUAWEI Mate 20 Pro

HUAWEI Mate 20

Porsche Design Huawei Mate20 RS

HUAWEI Mate 20 X 5G

HUAWEI nova 5T

Selon Huawei, “le premier déploiement se déroulera en deux phases. Dans un premier temps, les P40, P40 Pro, P40 Pro+ et Mate 30 Pro recevront la mise à jour à la mi-décembre 2020. Les autres appareils recevront la mise à jour d'ici mars 2021.”

Au rayon des nouveautés, EMUI 11 apporte de nouveaux thèmes, un mode “fenêtres flottantes”, des améliorations en matière de confidentialité et de sécurité, ainsi qu'une expérience utilisateur plus fluide et plus intuitive afin que les appareils Huawei fonctionnent encore plus rapidement.