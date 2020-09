Huawei annonce HarmonyOS 2.0

Le système d’exploitation de Huawei a été annoncé hier par Richard Yu, PDG de l’entreprise chinoise.

Ce qui n’était jusqu’ici réservé qu’aux téléviseurs, smartwatches et appareils IoT (Internet of Things) s’est transformé en véritable tentative de concurrencer Android. Huawei étant plus que jamais dans la tourmente aux États-Unis, face aux sanctions imposées par le gouvernement Trump.

HarmonyOS 2.0 n’arrivera pas avant 2021 pour les utilisateurs, mais une première bêta à destination des développeurs est proposée depuis hier. L’OS sera conçu pour des smart tv, des montres, mais également des smartphones. La bêta pour smartphones arrivera quant à elle en décembre.