Huawei affirme avoir écoulé plus d'un million d'exemplaires de ses Mate 30 et Mate 30 Pro

Les deux nouveaux flagships ne sont disponibles qu'en Chine pour le moment. Mais cela n'empêche pas la marque d'afficher d'excellentes performances de vente.

Présentés officiellement le 19 septembre dernier à Munich, les Mate 30 et Mate 30 pro sont disponible en vente depuis le 26 septembre en Chine. Et c'est à l'occasion de l'ouverture d'un Flagship Store à Shenzhen que Huawei a annoncé avoir vendu plus d'un million d'exemplaires, et ce en moins d'une semaine.