Horizon Forbidden West : Sony fait marche arrière

Contrairement à ce qui a été annoncé la semaine dernière, les joueurs qui opteront pour la version PlayStation 4 de Horizon Forbidden West pourront bénéficier d’une mise à jour gratuite vers la version PlayStation 5.

Les joueurs qui n’ont pas encore craqué pour une PlayStation 5 peuvent donc pousser un soupir de soulagement. Leur version du très attendu Horizon Forbidden West pourra être mise à niveau gratuitement.

Rappelons que Sony avait compliqué inutilement les précommandes du jeu, en proposant plusieurs éditions physiques et numériques, et qu’il était difficile de s’y retrouver. De plus, les prix étaient particulièrement élevés. Il fallait ainsi dépenser 89,99 euros, 199,99 euros et 269,99 euros pour obtenir une version PS4 et PS5 du titre de Guerilla Games.

Mais tout cela, c’est désormais de l’histoire ancienne (sauf du côté des prix). Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, a reconnu l’erreur et a tenu à rassurer les joueurs.

" L'année dernière, nous nous sommes engagés à fournir des mises à niveau gratuites pour nos titres de lancement intergénérationnels, dont Horizon Forbidden West. Alors que l'impact profond de la pandémie a poussé Forbidden West hors de la fenêtre de lancement que nous avions initialement envisagée, nous maintiendrons notre offre : les joueurs qui achètent Horizon Forbidden West sur PlayStation 4 pourront passer à la version PlayStation 5 gratuitement. "

Le PDG annonce également qu’à l’avenir, les titres exclusifs PlayStation seront accompagnés d’une option payante (10 $), qui permettra de passer d’une génération à une autre. Cela sera notamment le cas pour God of War et Gran Turismo 7, ainsi que pour d’autres titres cross-gen exclusifs publiés par Sony Interactive Entertainment.

Pour rappel, Horizon Forbidden West est attendu pour le 18 février 2022.