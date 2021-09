Horizon Forbidden West : Sony complique inutilement les précommandes

La suite très attendue des aventures d’Aloy débarquera sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 18 février 2022. Sony a d’ores et déjà ouvert les précommandes, mais attention, mieux vaut ne pas se tromper d’édition.

Si la multiplication des versions, chacune avec ses bonus numériques et/ou physiques, n’est pas nouveau dans le monde du jeu vidéo, cela se complique pour Horizon Forbidden West.

En effet, certaines de ces éditions ne proposeront pas de passer automatiquement de la version PlayStation 4 à la version PlayStation 5. Si vous souhaitez craquer pour une PS5 et reprendre votre aventure sur la console next-gen, il faudra donc éviter les versions standard et spéciale.

Seules les versions Deluxe, Collector et Regalla permettront d’obtenir une mise à jour next-gen gratuite. Comptez 89,99 euros, 199,99 euros et 269,99 euros, respectivement. Pour les autres, il faudra obligatoirement repasser à la caisse. Et non, il ne sera pas possible de payer la différence entre les deux versions.

Bref, contrairement à Microsoft, Sony complique inutilement les précommandes de son exclusivité. Dommage, car Horizon Forbidden West est un jeu très attendu, et le passage gratuit de la PS4 à la PS5 sur toutes les versions aurait été un joli atout pour bien commencer l’année.