Horizon Forbidden West ne sortira pas en 2021

Sony n’a pas fait de grandes annonces à l’occasion de la Gamescom, mais a tout de même confirmé ce qu’on redoutait : Horizon Forbidden West ne sera pas disponible en 2021 comme on l’espérait.

La PlayStation 5 attend encore son " gros " jeu

Il ya certes eu quelques titres importants, comme Ratchet & Clank : Rift Apart, la suite de Marvel’s Spider-Man ou encore Returnal, mais la PlayStation 5 (et les consoles next-gen en général) n’a pas encore eu droit à un jeu triple AAA qui met tout le monde d’accord.

Près d’un an après la sortie de la console (qui reste introuvable en rayon), le constat est donc amer pour les joueurs qui attendent autre chose que des jeux remastérisés, comme le récent Ghost of Tsushima : Director’s Cut. Et à quelques mois de la fin de l’année, on se demande encore quels jeux se retrouveront sous le sapin pour les chanceux qui ont pu mettre la main sur une PlayStation 5.

Alors que la rentrée vidéoludique s’annonce plutôt pauvre, tous les regards sont donc tournés vers 2022, et sur les promesses de Sony. Si aucun retard supplémentaire ne vient gâcher la fête, les joueurs pourront retrouver Gran Turismo 7, God of War, et donc Horizon Forbidden West, qui est désormais prévu pour le 18 février.

" La décision de repousser la sortie du jeu à 2022 n’a pas été facile à prendre, et nous tenons à remercier nos fans pour leur soutien sans failles ", explique Mathijs de Jonge directeur du jeu chez Guerilla. " Sans surprise, nos équipes ont été fortement affectées par la pandémie mondiale et nous avons dû mettre en place de nouvelles méthodes de travail, des protocoles et d’autres mesures, afin de nous assurer de protéger la santé de nos équipes et garantir l’équilibre entre leur vie privée et professionnelle. "

En attendant, les fans du premier opus pourront profiter d’un patch de performances améliorées sur PS5. " Ce patch est désormais disponible en 60 FPS pour les joueurs PlayStation 5, dans le cadre d’une mise à jour gratuite. Si vous possédez déjà un exemplaire du jeu, la mise à jour sera effectuée automatiquement ", précise le directeur.

C’est toujours ça de pris.